Covid: Commissione Ue, accordo con Pfizer per 4 milioni dosi in più entro due settimane

- La Commissione europea ha raggiunto un accordo con BioNTech-Pfizer per la fornitura di quattro milioni di dosi in più di vaccini anti Covid per gli Stati membri nelle prossime due settimane. Lo si apprende dalla Commissione europea. "Per affrontare le varianti aggressive del virus e per migliorare la situazione nei punti critici, è necessaria un'azione rapida e decisa. Sono lieta di annunciare oggi un accordo con BioNTech-Pfizer, che offrirà agli Stati membri di mettere a disposizione un totale di quattro milioni di dosi di vaccini entro la fine di marzo che verranno fornite in aggiunta alle consegne di dose previste", ha spiegato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Ciò aiuterà gli Stati membri nei loro sforzi per tenere sotto controllo la diffusione di nuove varianti. Attraverso il loro uso mirato dove sono più necessarie, in particolare nelle regioni di confine, queste dosi contribuiranno anche a garantire o ripristinare la libera circolazione di merci e persone. Questi sono fondamentali per il funzionamento dei sistemi sanitari e del mercato unico", ha aggiunto. (Beb)