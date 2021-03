© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avuto "una buona chiamata con il presidente" della Romania, Klaus Iohannis. "Abbiamo discusso dell'importanza vitale della sicurezza del Mar Nero per la Nato e l'ho ringraziato per la leadership della Romania. Abbiamo anche affrontato la Nato 2030 e i nostri piani per un'agenda ambiziosa al vertice della Nato entro la fine dell'anno", ha aggiunto. (Beb)