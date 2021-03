Imprese: Di Maio, tecnologie digitali strumento necessario per il rilancio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 impone nuove sfide e l’adozione di nuovi strumenti per rilanciare il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, e in questo senso le tecnologie digitali sono uno strumento necessario di competitività e di sviluppo sociale ed economico. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa mattina al lancio del progetto Smart Export - L'accademia digitale per l'internazionalizzazione, realizzato in collaborazione con Agenzia Ice e Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui). “Viviamo in uno scenario macroeconomico difficile, tuttavia il sistema dell’export ha tenuto meglio dei nostri diretti competitor: nonostante la pandemia, a settembre-novembre il sistema dell’export italiano ha fatto registrare un dato positivo, con una robusta tenuta del Made in Italy e una grande resilienza da parte delle imprese e del Sistema Italia. La Farnesina ha messo a disposizione oltre 4 milioni di euro di risorse straordinarie per rafforzare la competitività delle imprese esportatrici, nella consapevolezza che nessuno si salva da solo e che le tecnologie digitali sono uno strumento necessario di competitività e di sviluppo sociale ed economico”, ha affermato Di Maio. (segue) (Res)