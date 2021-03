Imprese: Di Maio, tecnologie digitali strumento necessario per il rilancio del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su queste basi, “la Farnesina ha approvato il Patto per l’export, che rappresenta un cambio di paradigma radicale ponendo l’accento su realtà aziendali come le Pmi che necessitano di maggiori esperienze digitali per consolidarsi all’estero. Il progetto di oggi si inquadra nel terzo pilastro del Patto per l’export, vale a dire la formazione. Le Pmi costituiscono il 92 per cento delle aziende italiane, impiegano l’82 per cento della forza lavoro e rappresentano la struttura portante del nostro sistema produttivo. Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare le capacità manageriali e digitali delle Pmi italiane per completare il loro processo di internazionalizzazione e grazie ad esso 20 mila tra micro e medie imprese potranno acquisire gli strumenti necessari. Abbiamo esteso la platea destinataria del progetto anche ai funzionari regionali che si occupano di accompagnare le imprese nel processo di internazionalizzazione”, ha detto il titolare della Farnesina, secondo il quale Smart Export costituisce “un’opportunità unica per le nostre imprese per investire nel capitale umano”. (Res)