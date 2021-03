Covid: Coldiretti, oltre una famiglia su quattro è più povera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza Covid ha impoverito più di una famiglia su quattro (28,8 per cento) che ha dichiarato nel 2020 un peggioramento della situazione economica rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) dell'Istat. Un deterioramento della situazione economica che - sottolinea la Coldiretti - ha colpito di più le regioni ricche del Centro (30,5 per cento) e del Nord (28,8 per cento) rispetto al Mezzogiorno (27,7 per cento). La punta dell'iceberg delle difficoltà in cui si trova il Paese è rappresentata - si legge in una nota - dagli oltre 5,6 milioni di individui in condizione di povertà assoluta, con un'incidenza media pari al 9,4 per cento. Si tratta del valore più elevato degli ultimi quindici anni, con la povertà che cresce soprattutto al Nord, area particolarmente colpita dalla pandemia, dove la percentuale di poveri assoluti passa dal 6,8 al 9,4 per cento degli individui. A preoccupare - osserva la Coldiretti - tra le famiglie in difficoltà è anche il milione e 346 mila bambini e ragazzi (under 18) poveri nel 2020, ben 209 mila in più rispetto all'anno precedente. Una situazione drammatica che incide sui livelli di istruzione ed integrazione aumentando l'area del disagio ed i rischi di comportamenti antisociali. (segue) (Com)