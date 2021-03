Covid: Coldiretti, oltre una famiglia su quattro è più povera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i nuovi poveri - continua la nota - ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid. Persone e famiglie che mai prima d'ora - segnala l'organizzazione agricola - avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche. Contro la povertà, è cresciuta la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e ai singoli cittadini. Nel 2020 sono stati oltre cinque milioni i chili di prodotti tipici made in Italy, a chilometri zero e di altissima qualità distribuiti dagli agricoltori della Coldiretti per garantire un pasto di qualità ai più bisognosi di fronte alla crescente emergenza provocata dalla pandemia Covid. Si è trattato della più grande iniziativa di solidarietà mai realizzata dagli agricoltori italiani, resa possibile dalla partecipazione volontaria dei cittadini al programma della "Spesa sospesa" nei mercati di Campagna amica e dal contributo determinante del management dei Consorzi agrari d'Italia (Cai) e della Coldiretti che ha deciso di rinunciare a propri compensi straordinari. (segue) (Com)