Ambiente: il secondo impianto solare residenziale di Milano è targato Sma

- È il secondo impianto residenziale installato a Milano, è ancora in perfette condizioni, produce energia da più di 15 anni ed è targato Sma: il concorso #PVPioneers lanciato da Sma ad ottobre dell'anno scorso viene vinto dal Signor Gianluca Bertolino, per aver posto, già molti anni fa, le basi per un approvvigionamento di energia decentralizzato e sostenibile sul tetto del suo appartamento e per essere stato, con il suo entusiasmo per il fotovoltaico, un vero precursore dell'odierna rivoluzione energetica. Gianluca Bertolino, vincitore del Concorso #PVPioneers, ha commentato la vittoria: "Sono stato uno dei primi a lavorare nel settore del fotovoltaico in Italia e quando è uscito il bando '1000 tetti fotovoltaici' ho subito richiesto il contributo a fondo perduto alla Regione Lombardia, entrando in graduatoria con un finanziamento del 50% del valore dell'impianto. Ricordo che al momento dell'installazione, nel 2005, la Aem (oggi A2A), azienda municipale di Milano che si occupava di distribuzione di energia elettrica e gas, non possedeva ancora la competenza su come connettere l'impianto e abbiamo perciò dovuto lavorare insieme. D'altronde si trattava solo del secondo impianto installato nella città di Milano, precisamente a sud, sui Navigli." L'impianto solare serve l'ultimo piano di un classico condominio nel cuore di Milano. Situato su un terrazzo, e precisamente sul tetto di una casetta di legno costruita sul terrazzo, di pertinenza dell'abitazione, occupa un'area di 24 mq e non ha necessitato – già da allora – di alcuna autorizzazione, né di opere edilizie. I pannelli, infatti, sono stati ancorati su strutture di alluminio in appena una giornata di lavoro, mentre il montaggio del contatore e il collegamento tra l'esterno e l'interno di un'altra mezza giornata. I 10 moduli Isofoton da 150 W producono 1,5kWp di potenza di energia pulita in scambio diretto mediante l'inverter SMA Sunny Boy 1700 E, con un rendimento annuo attualizzato dopo oltre 10 anni di funzionamento, di più di 1.300kWh. (segue) (Com)