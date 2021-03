Ambiente: il secondo impianto solare residenziale di Milano è targato Sma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non disponiamo ancora di alcun sistema di monitoraggio in quanto l'impianto ha 15 anni - aggiunge Bertolino - Fino al cambio con i nuovi contatori digitali, avvenuto qualche anno fa, avevamo il vecchio contatore in bachelite nero, con il 'rotellone'. Ecco, per dare un'idea, il più delle volte girava in senso antiorario, ad indicazione che non si registravano consumi. Questo era il nostro metodo, pioneristico, di monitoraggio. Non abbiamo mai visto il fotovoltaico come uno strumento di investimento, bensì come una necessità, un qualcosa che andava fatto per l'ambiente e la nostra comunità. I valori più importanti dell'impianto per noi riguardano le più di 12 tonnellate di emissioni di CO2 risparmiate nell'atmosfera in questi anni di funzionamento, unite alle oltre 4 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) non consumate. Sicuramente l'impianto si sarà ripagato, ma ciò che davvero conta è una nuova mentalità e una nuova cultura, che riesca a fare della sostenibilità una priorità. Se poi c'è anche un guadagno ben venga". Scelta quando non aveva ancora la sua sede in Italia con l'ordine dei pezzi effettuato direttamente dalla casa madre in Germania, Sma è stata selezionata in quanto azienda best in class per la produzione degli inverter e specialista globale leader nella tecnologia per gli impianti fotovoltaici. In più di 15 anni di funzionamento, l'impianto non ha mai avuto bisogno di un intervento di manutenzione, né di controlli tecnici. In quanto vincitore del concorso, Bertolino si aggiudica il pacchetto Sma Solar Outdoor, contenente uno smartwatch GPS Garmin Instinct Solar waterproof con funzione di ricarica ad energia solare, 1 zaino solare SunnyBAG Iconic con pannello solare da 7 watt integrato,1 caricabatterie solare X-DRAGON 40W 18V e 1 lampada pieghevole a Led GlobaLink. È in cantiere una nuova collaborazione con SMA per incrementare l'impianto con l'integrazione di una batteria per lo storage, aggiungendo anche un nuovo inverter e il sistema di monitoraggio da remoto mediante desktop e mobile. Conclude Bertolino: "Il fotovoltaico si attesta a buon titolo come tecnologia del futuro in grado di produrre energia pulita a basso costo. Non ha bisogno di spazi eccessivi né di opere particolari, gli impianti moderni sono molto performanti e costano talmente poco che si rientra velocemente dell'investimento. L'energia del futuro è senz'altro solare". (Com)