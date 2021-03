Roma: associazione culturale aperta nonostante restrizioni, chiusa 5 giorni, 20 persone multate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Luca Cosimati, hanno effettuato un controllo presso un'associazione culturale in via Longone Sabino, aperta nonostante i divieti imposti a causa della pandemia. All'interno sono state controllate 21 persone. Alcune di queste stavano consumando mentre altre giocavano a biliardo non rispettando le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al termine del controllo, nei confronti del responsabile dell'associazione culturale, una 41enne originaria della Repubblica Dominicana, è stato elevato un verbale di accertamento di violazione amministrativa con conseguente chiusura per 5 giorni. Sanzionate anche le altre 20 persone. (Rer)