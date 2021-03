Milano: bimba uccisa a Cisliano, donna rimane in silenzio davanti a gip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti al gip di Milano Carlo Ottone De Marchi è rimasta in silenzio Patrizia C., la 41enne accusata di omicidio volontario aggravato dal vincolo della discendenza perché avrebbe soffocato e ucciso Edith, la figlia di due anni, la scorsa domenica sera nel loro appartamento a Cisliano (Mi). Da quanto si è saputo la donna, difesa dagli avvocati Ilenia Peotta e Valentina Cristalli, durante l'udienza di convalida del fermo in video-collegamento dal carcere di San Vittore sarebbe riuscita solo a scrivere qualche parola su un foglio senza tuttavia rispondere alle domande del giudice. La Procura ha chiesto di convalidare il provvedimento restrittivo e di applicare alla donna la custodia cautelare in carcere mentre la difesa ha fatto istanza per avere gli arresti domiciliari in una casa di cura. La decisione del gip è attesa nel pomeriggio, poi gli atti saranno trasmessi all'autorità giudiziaria di Pavia, competente territorialmente sul comune di Cisliano. (Rem)