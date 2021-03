Imprese: Ferro (Ice), pandemia impone nuova strategia per la digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di digitalizzazione della società e delle imprese è stato accelerato dalla pandemia, per questo il nuovo paradigma che caratterizzerà la ripartenza post-Covid imporrà una rinnovata strategia in tal senso. Lo ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro, intervenendo questa mattina al lancio del progetto Smart Export - L'accademia digitale per l'internazionalizzazione, realizzato in collaborazione con Agenzia Ice e Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui). “Il rilancio passa dal capitale umano, e questo è ancor più vero se si parla di Pmi che generano il 57 per cento del valore della produzione e oltre il 50 per cento dell’export italiano”. Tuttavia, ha detto Ferro, “solo il 16 per cento dispone di professionisti specializzati in Ict e la quota dell’export online rappresenta circa l’uno per cento di quello complessivo. Il Paese è in ritardo, per questo occorre dare tempi rapidi ed efficaci. Le iniziative messe in campo sono tanto più inclusive ed efficaci quanto più sono accompagnate dall’ascensore digitale: se cresce questo, aumenta il numero di imprese pronte ad accedere ai servizi”, ha aggiunto Ferro, ricordando che l’Ice ha dedicato al tema digitale un team formato da 30 professionisti selezionati fra candidati laureati in discipline scientifiche. (Res)