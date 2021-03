Imprese: Spagna, nel 2020 per Abertis perdite per 392 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abertis, principale concessionaria delle autostrade spagnole, ha chiuso l'esercizio 2020 con perdite per 392 milioni di euro, quasi interamente attribuibili alle restrizioni alla mobilità imposte dai governi dei mercati in cui opera per contenere la diffusione del coronavirus. Come riferito dalla multinazionale, che ha una partecipazione di poco più del 50 per cento dell'italiana Atlantia, la sua diversificazione geografica le ha permesso di attenuare l'impatto del calo del traffico con l'Europa che ha registrato il calo più significativo, in particolare in Spagna ed Italia, rispettivamente -31 per cento e -28 per cento. Mentre nella Americhe la contrazione è stata significativamente inferiore, soprattutto in paesi come il Brasile e il Messico, -7 per cento e -12 per cento. (segue) (Spm)