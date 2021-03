Imprese: Spagna, nel 2020 per Abertis perdite per 392 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del gruppo sono stati influenzati anche dall'acquisto per 1,5 miliardi di euro del 53 per cento di Red de Carreteras de Occidente (Rco) in Messico e dalla scadenza della concessione di Aumar in Spagna. Nonostante la complicata situazione economica vissuta l'anno scorso, Abertis è stata molto attiva nel capitolo degli investimenti, destinando 2,5 miliardi di euro, rispetto ai 670 milioni del 2019, in particolare in Messico (1,5 miliardi) e negli Stati Uniti (585), in Brasile (174 milioni) e in Francia (132). Il gruppo, inoltre, ha anche dimostrato una forte capacità di accesso al mercato durante l'anno con l'emissione di 4 miliardi di euro in obbligazioni ed una liquidità complessiva di oltre 7,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2020. (Spm)