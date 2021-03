Turismo: Garavaglia, ministero operativo, 230 milioni di euro da erogare per operatori settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministero è operativo, stiamo già lavorando. Siamo andati sul territorio a vedere come è la situazione. E qui ci sono luci e ombre. Ci sono ancora da erogare 230 milioni di euro". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radi Radio1. "A noi serve flessibilità, non possiamo perdere tempo in burocrazia, bisogna andare verso gli automatismi. Andiamo verso norme semplici il più possibili auto applicabili. Bisogna essere seri e pragmatici in questo momento", ha aggiunto. "Il criterio principale è il calo di fatturato - ha specificato il ministro -. Per quanto riguarda i ristori, nel decreto ci sarà una misura importante per la montagna. Abbiamo la necessità di tenere in vita più aziende possibile".(Rin)