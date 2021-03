Spagna: Murcia, Psoe e Cs presentano mozione sfiducia per far cadere governo Pp in Regione e Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Ciudadanos (Cs) hanno presentato una mozione di sfiducia per disarcionare il governo del Partito popolare (Pp) alla Regione e nel Comune di Murcia. Come riferito dal quotidiano "El Pais", le due formazioni dispongono di 23 dei 45 seggi dell'Assemblea regionale di Murcia, quindi hanno la maggioranza assoluta per poter governare. Il patto prevede che Cs presiederà l'esecutivo regionale, mentre i socialisti guideranno il Comune di Murcia. Ciudadanos ha assicurato che questa decisione è "specifica" e non si estenderà ad altre Comunità autonome come Madrid, Andalusia, Castiglia e Leon dove il partito di Ines Arrimadas governa con il Pp. (segue) (Spm)