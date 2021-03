Spagna: Murcia, Psoe e Cs presentano mozione sfiducia per far cadere governo Pp in Regione e Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciudadanos aveva annunciato l'intenzione di avviare una mozione di sfiducia in seguito alla polemica sorta dopo la vaccinazione irregolare dell'assessore regionale alle Salute del Pp Manuel Villegas (poi dimessosi), e di circa 400 funzionari del servizio sanitario murciano. Ieri il Pp aveva fatto dimettere l'assessore alla Salute della città di Murcia, Felipe Coello, che era stato vaccinato irregolarmente, per cercare di salvare il patto con Cs. La partecipazione di Unidas Podemos è necessaria per il successo della mozione nel Consiglio comunale della città di Murcia e fonti del partito di Pablo Iglesias hanno confermato che sono in trattative con Cs e Psoe di attendere i termini e i candidati della mozione. (Spm)