Commercio: assessore Roma, proroga a giugno per ambulanti poi a bando, 600 licenze irregolari

- Dopo la protesta degli ambulanti in piazza Venezia "la direzione Mercati del dipartimento Sviluppo economico ha prorogato la validità delle loro licenze fino a giugno, quindi fino ad allora potranno continuare ad esercitare e venedere nei luoghi assegnati". Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera l'assessore al Commercio di Roma, Andrea Cpia. "La direzione Mercati - ha aggiunto - ha valutato opportuno agire in questo modo,ma resta la decisione presa da Roma Capitale di disapplicare la legge statale" che proroga le licenze fino al 2032 e quindi non attua la direttiva europea Bolkstein, con l'obiettivo di "mettere a bando le licenze - sottolinea Coia -, immetterle sul libero mercato dando la possibilità a tutti di poter accedere a questo mestiere, evitando i monopoli". Secondo l'assessore al Commercio di Roma nella Capitale ci sono "circa 600" licenze irregolari o fuori norma. (Rer)