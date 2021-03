Romania: leader Pnl Orban, riforma aziende statali non correlata a licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma delle aziende statali della Romania richiede la loro efficienza, un aumento della competitività e del fatturato ma non è strettamente correlata ai licenziamenti. Lo ha detto il leader del Partito nazionale liberale (Pnl) al governo di Bucarest, Ludovic Orban, in una dichiarazione ripresa dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". "Ci dovrebbe essere un'efficienza delle aziende, una riduzione dei costi non giustificata, ovviamente un aumento del fatturato, un aumento della competitività delle aziende che sono amministrate dallo Stato. Una riforma più ampia, che non è strettamente correlata ai licenziamenti, riguarda una ristrutturazione dei costi, un'efficienza, una migliore posizione nel mercato, un uso più efficiente delle risorse a disposizione di queste società", ha affermato Orban in Parlamento. (Rob)