RPT - Imprese: Guidesi e Monti incontrano vertici Assoprom, ristori anche ad aziende di oggettistica promo-pubblicitaria

- (Ripetizione con testo corretto) "Oggi, insieme all'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, ho incontrato Aldo Basilico e Paolo Cattaneo, rispettivamente presidente e tesoriere nazionali di Assoprom, associazione che unisce cento imprese e oltre 4mila addetti ai lavori dell'oggettistica promo-pubblicitaria. Ed insieme abbiamo illustrato le difficoltà del settore legate alla pandemia che ha bloccato tutte le manifestazioni ludiche, sportive, fieristiche e gli eventi in genere". Lo fa sapere in una nota il vicepresidente della Lega al Consiglio regionale della Lombardia, Andrea Monti. "Per colpa del coronavirus sono innumerevoli le aziende che hanno subito un calo di fatturato superiore all'80 per cento. Purtroppo, per l'eterogeneità dei loro codici Ateco, moltissime non sono state inserite nei ristori del governo. Essendo la gran parte di queste in Lombardia, l'assessore Guidesi si è reso disponibile a interloquire con il governo per tentare di far rientrare, nell'ottica del prossimo decreto Ristori, anche tali categorie tra le aziende del territorio da supportare", spiega Monti, che conclude: "I vertici di Assoprom si sono detti molto soddisfatti per l'incontro, la disponibilità e la sensibilità dimostrata; da parte mia mi impegnerò sin da adesso a seguirli e ad accompagnarli in questo delicato percorso. Perché come rappresentanti delle Istituzioni lombarde è nostro compito e dovere non dimenticare nessuno". (Com)