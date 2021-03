Ungheria: portavoce governo, da "Politico" nuove bugie sulla campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portale d'informazione "Politico" distorce la realtà della campagna vaccinale ungherese. Lo ritiene il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs. In un messaggio su Twitter Kovacs si scaglia contro il portale per un articolo in cui "sembra che l'Ungheria sia all'ultimo posto" in Europa in termini di vaccinazioni. Budapest "è seconda in Unione europea per vaccini contro il Covid-19 somministrati pro capite, pari all'11 per cento della popolazione", afferma Kovacs, aggiungendo che la media Ue è del 6 per cento. Non solo, ma "di 2,1 milioni di dosi disponibili, ne abbiamo usate 1,4 milioni" e ci sono 530 mila seconde dosi già inoculate. "L'Ungheria sta facendo vaccinazioni più rapidamente del resto dell'Ue", dichiara il politico ungherese, che scarica la responsabilità per i ritardi sulle istituzioni europee mentre "Politico la attribuisce agli Stati membri". (Vap)