Ue: Beghin e Castaldo, azione M5s nel campo del Conte 2

- Il campo dell'azione politica del Movimento 5 stelle è quello dell'esperienza del secondo governo di Giuseppe Conte. Lo hanno scritto in una nota la capodelegazione del M5s al Parlamento europeo, Tiziana Beghin, e il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo. "Il Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo ha fatto una chiara e forte scelta di campo testimoniata dalle nostre battaglie per un'Europa più verde, solidale ed equa. Su questi temi registriamo una convergenza positiva al Parlamento europeo con il gruppo dei Socialisti e Democratici, testimoniata da una crescente e robusta affinità nelle scelte di voto. Il campo e il faro della nostra azione politica è quello dell'esperienza del Governo Conte 2, che con grande responsabilità ha tenuto il Paese unito durante la crisi economica e sanitaria più grave dal dopoguerra ad oggi", hanno dichiarato. "Nel perseguire questa prospettiva rispetteremo, dunque, le modalità e le tempistiche per il rafforzamento di questo asse per il futuro dell'Europa che verranno concordate con i colleghi del Partito Democratico. Se dovessero arrivare proposte ufficiali da altri gruppi politici, coerenti con la nostra impostazione europeista, ne prenderemo atto e, come correttezza dei rapporti ed educazione vuole, ci confronteremo con loro così come ci siamo sempre confrontati con tutti al Parlamento europeo, ma sempre partendo dal presupposto che abbiamo già pubblicamente espresso la direzione prioritaria che desideriamo intraprendere", hanno sottolineato.(Beb)