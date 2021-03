Macerata: Salvini su hotel "House", tolleranza zero contro fortini illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo blitz delle Forze dell’ordine all’hotel "House" di Porto Recanati in provincia di Macerata: smascherato il trucco per i permessi di soggiorno, con ben 236 partite Iva fittizie e 113 evasori totali. Parliamo - si legge in una nota della Lega - di un complesso residenziale dove vivono quasi esclusivamente stranieri e su cui, da anni, è al lavoro Matteo Salvini. "Grazie alle donne e agli uomini in divisa, ai residenti perbene, alle istituzioni che non mollano: non si possono tollerare fortini di illegalità", commenta il leader leghista. L’ultima visita di Salvini all’hotel "House" risale a giugno 2020: all’epoca, su 480 unità immobiliari circa 100 sono all’asta, i residenti censiti sono scesi a 1.300, con una ventina di abusivi che spacciano (erano centinaia) e cinque persone agli arresti domiciliari. Gli italiani residenti non arrivano a dieci, l’etnia più numerosa è quella pakistana seguita da quella bengalese e senegalese. "È la prova che il lavoro fatto con la Lega al governo ha dato risultati", aveva affermato Salvini che da ministro dell’Interno si era presentato all’hotel "House" nel settembre 2018 osservando una situazione decisamente più critica. In quel periodo, i residenti erano più di 1.700, ma in passato erano arrivati addirittura a 4 mila. (segue) (Com)