Macerata: Salvini su hotel "House", tolleranza zero contro fortini illegalità (2)

- L’hotel "House" di Porto Recanati - prosegue la nota - è un complesso residenziale costruito nel 1967: era stato presentato come esempio di edilizia a uso turistico residenziale nella Riviera adriatica. Diciassette piani, 480 appartamenti: ci vive un sesto della popolazione di Porto Recanati. Col passare del tempo ha però perso valore e ha attirato molti lavoratori extracomunitari, soprattutto magrebini e centroafricani, seguiti da asiatici. Quando Matteo Salvini entra al Viminale, tra i vari report chiede una relazione sull’hotel "House". Nell’aprile 2015, il leader leghista era stato accolto con vere e proprie barricate che gli avevano impedito l’accesso. Il 16 settembre 2018 Salvini ci torna da ministro. La relazione sulla sua scrivania conferma una situazione fuori controllo: in tre appartamenti era stata realizzata una moschea e più di 80 alloggi erano stati pignorati. Residenti ufficiali: 1.711. (segue) (Com)