Macerata: Salvini su hotel "House", tolleranza zero contro fortini illegalità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tutto - segnala sempre la nota - nonostante un indiscutibile impegno da parte delle Forze dell’ordine: dal primo gennaio 2018 al settembre dello stesso anno, avvalendosi anche di monitoraggio aereo e di unità cinofile anche antidroga, donne e uomini in divisa avevano eseguito ben 295 interventi operativi, alcuni dei quali ripetuti nella stessa giornata e a orari diversificati, procedendo all’identificazione di 2.557 soggetti, residenti all’interno dell’hotel "House" o comunque presenti nell’area. Non solo. Fin dal 2017, la Guardia di finanza aveva controllato i flussi finanziari relativi ai cinque operatori money-transfer presenti nel complesso, identificando oltre 2.300 cittadini di provenienza non europea, che avevano movimentato verso paesi esteri circa 5 milioni di euro (di cui l’80 per cento verso Senegal, Pakistan e Bangladesh). Da allora, l’hotel "House" è stato uno dei dossier su cui Salvini ha lavorato con particolare intensità, coordinandosi con prefettura e amministratori locali. E i risultati arrivano. Solo negli ultimi mesi del 2018 erano state identificate più di 500 persone, tra cui un clandestino già espulso. E poi, uno spacciatore extracomunitario portato in carcere, cinque pakistani pusher per cui era scattato il divieto di dimora, una donna italiana tossicodipendente denunciata perché già destinataria di foglio di via dal Comune. (segue) (Com)