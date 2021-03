Macerata: Salvini su hotel "House", tolleranza zero contro fortini illegalità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confermiamo quanto abbiamo detto: tolleranza zero per illegalità, abusivi e degrado. I continui monitoraggi della struttura confermano le nostre intenzioni. È finita la pacchia”, spiegava l'allora ministro dell’Interno. Nel 2019 la mano di Salvini è ancora più evidente. Nel mese di febbraio scendono in campo 46 carabinieri (compresi 4 forestali e due uomini dell’ispettorato del lavoro), un elicottero, due unità cinofile. Assediano l’hotel "House" e due pakistani vengono arrestati perché pizzicati con eroina e soldi. Nella struttura (inizio 2019) si segnalano ancora 1.711 residenti, di cui solo 421 con la cittadinanza italiana. ventuno le nazionalità presenti: la pakistana è quella più diffusa (395 persone), segue quella senegalese (303) e del Bangladesh (235). Il 19 febbraio 2019 si registra un altro maxi blitz: 25 appartamenti controllati, 95 persone identificate (di cui 2 sono risultate clandestine), più di 100 grammi di eroina e 15 autovetture sequestrate. (segue) (Com)