Macerata: Salvini su hotel "House", tolleranza zero contro fortini illegalità (5)

- Primavera 2019. Il 6 aprile, il ministro dell’Interno annuncia: "Dopo circa dieci anni, tre dei quali di amministrazione giudiziaria, è stato approvato il bilancio dell'Hotel House di Porto Recanati. È il risultato della azione costante per ripristinare la legalità e superare anni di degrado e abbandono. Controlli, arresti, sequestri, lotta agli abusivi dimostrano che non possono esistere zone franche. Ovviamente non ci fermiamo e continuo a monitorare la situazione". Pochi giorni dopo - aggiunge la nota - nuovo blitz: quaranta carabinieri, un elicottero, 18 mezzi ripuliscono l’Hotel House con un arresto, circa dieci denunce, quasi 10 mila euro sequestrati. Spunta la droga, tra cui 700 grammi di cocaina in un casolare abbandonato a poca distanza dalla struttura. Nel frattempo, il Viminale targato Salvini dà vita a "Spiagge sicure" per contrastare il degrado e i venditori abusivi. Il provvedimento ha ripercussioni positive sull’hotel "House", dove crollano le presenze estive. Da 1.500 a circa 500. Il 19 luglio scattano altri controlli: 1 arresto, 4 denunce, 4 stranieri irregolari rintracciati (uno dei quali portato al Cpr per l'immediata espulsione), multe per 20 mila euro per lavoro nero. E poi 10 appartamenti e 5 casolari controllati, perquisizioni personali, controlli di uomini e mezzi, oltre a sequestri di merce contraffatta: 500 tra borse, bigiotteria e manufatti, pronti per essere venduti per strada. (segue) (Com)