Slovacchia: ministro Difesa Nad oggi in Israele per incontrare l'omologo Gantz

- Il ministro della Difesa slovacco sarà oggi in Israele. Lo comunica all'agenzia di stampa "Tasr" la portavoce del ministro, Martina Koval Kakascikova. Il ministro Jaroslav Nad sarà ricevuto dall'omologo israeliano Benny Gantz per un colloquio bilaterale dedicato alla cooperazione slovacco-israeliana nel settore della difesa ma anche alla situazione epidemiologica legata alla pandemia di coronavirus. Oggetto della conversazione tra i ministri sarà in particolare il prossimo accordo per la fornitura a Bratislava di attrezzature radar per le proprie forze armate. Nad e Gantz avevano discusso di quest'ultimo punto già in una videoconferenza a fine gennaio. Secondo quanto riportato allora da "Tasr", la Slovacchia ha in programma di acquistare da Israele 17 nuovi radar 3d a distanza ravvicinata, media e lunga e il contratto dovrebbe essere concluso entro il 31 marzo, dopo l'approvazione da parte del ministero delle Finanze. Il prezzo previsto è di 148,2 milioni di euro. (Vap)