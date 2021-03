Energia: Eni annuncia con Var Energy nuova scoperta a olio nell’offshore norvegese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni attraverso Vår Energi, società partecipata congiuntamente da Eni (69,85 per cento) e da HitecVision (30,15) annuncia una nuova scoperta a olio nella licenza Pl532 nel Mare di Barents norvegese. Stando al relativo comunicato stampa, la scoperta è stata effettuata con la perforazione del pozzo 7220/7-4 sul prospetto esplorativo denominato Isflak. Vår Energi detiene il 30 per cento di interesse partecipativo nella licenza, Equinor è l’operatore della licenza con il 50 per cento e Petoro ne detiene il restante 20. Il pozzo è situato circa 10 chilometri a Sud-Ovest della scoperta di Skrugard e 230 a Nord-Ovest di Hammerfest in una profondità d’acqua di 349 metri, è stato perforato sino ad una profondità di 2.080 metri e ha incontrato una colonna mineralizzata a olio leggero di oltre 100 metri nei reservoir giurassici della Formazione Stø e Nordmela con buone proprietà petrofisiche. (segue) (Com)