Energia: Eni annuncia con Var Energy nuova scoperta a olio nell’offshore norvegese (2)

- Le stime preliminari, prosegue la nota, indicano un volume di idrocarburi in posto tra i 65 e i 100 milioni di barili: la nuova scoperta sarà collegata all’hub di produzione di Johan Castberg. La licenza è stata assegnata nel ventesimo round norvegese nel 2009 e comprende le scoperte a olio e gas di Skrugard, Havis e Drivis che alimenteranno la produzione della Fpso di Johan Castberg. La scoperta, prosegue la nota, conferma il successo della strategia esplorativa Infrastructure-Led di Vår Energi che ha portato riserve aggiuntive di ottimo valore per l’hub di Johan Castberg. Vår Energi detiene in Norvegia oltre 140 licenze e produzione a olio e gas da 35 campi, ed è attiva sull’intera piattaforma continentale norvegese operando il campo di Goliat nel Mare di Barents, il campo di Marulk nel Mare di Norvegia e i campi di Balder e Ringhorne nel Mare del Nord. La società impiega circa 900 persone con una vasta esperienza nel settore dell’esplorazione e produzione, acquisita grazie alle varie società che sono andate a comporla. La produzione attuale di Vår Energi è di circa 300 mila barili di olio equivalente al giorno. (Com)