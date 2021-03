Sicurezza: oggi cerimonia di insediamento del nuovo capo della Polizia Lamberto Giannini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle ore 11 si svolgerà la cerimonia d’insediamento del nuovo Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini. Succede al Prefetto Franco Gabrielli, che ha ricoperto l’incarico dal 19 maggio 2016 al primo marzo scorso, nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Sicurezza della Repubblica. C’è una lunga e prestigiosa carriera a legittimare la nomina del Prefetto Giannini che, entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1989, frequentando il 74° corso per Vice-Commissari presso l'Istituto Superiore di Polizia, dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università “La Sapienza” di Roma, ha operato, per oltre 25 anni, come investigatore nel mondo dell'antiterrorismo guidando, in ordine di tempo, la Digos della Questura di Roma, il Servizio Centrale Antiterrorismo e la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Dal 2 gennaio 2021 ricopriva l’incarico di Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tra le più importanti operazioni portate a termine dal Prefetto Giannini si segnalano gli arresti dei terroristi delle “Nuove Brigate Rosse” responsabili, tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000, degli omicidi dei giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi nonché del Sovrintendente di Polizia Emanuele Petri, stroncando una pericolosa recrudescenza della lotta armata; lo smantellamento di una cellula neo-brigatista che aveva progettato un attacco contro il vertice G8 in programma alla Maddalena; l'arresto nel 2005 a Roma di uno dei terroristi che, nel luglio di quell'anno, aveva tentato di farsi esplodere, insieme ad altri complici, nella metropolitana di Londra. (segue) (Rin)