Covid: Sciotto (Fapi), serrate nel weekend penalizzano solo partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiudere nuovamente nel fine settimana bar, ristoranti e negozi in tutto il Paese avrà come unico effetto far aumentare la crisi economica e sociale, ma non farà diminuire il numero dei contagi: non ci convince organizzare “nuove forme di lockdown mentre si procede a passo di lumaca con le vaccinazioni”. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto, commentando il possibile inasprimento delle misure di contenimento del Covid-19. “Serve una visione diversa nella gestione dell'emergenza sanitaria che non penalizzi le partite Iva, le uniche a pagare il caro prezzo della pandemia da oltre un anno", ha detto. (Com)