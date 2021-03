Abruzzo: Di Benedetto (Lista Legnini) su sanità aquilana, "presidente Marsilio ora basta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sanità aquilana sembra essere diventata l'argomento di primaria importanza ed attenzione del presidente Marsilio. Un profluvio epistolare in vigilando prodromico non si sa a quale buona volontà amministrativa. In realtà non è altro che un'attenzione politica verso la nostra azienda sanitaria rea di azioni di indisciplina e irriverenza, se non addirittura di lesa maestà. Orbene, pur se non mai accettabile un tale stillicidio, poco nobile amministrativamente, basti solo valutare la "buona causa" che lo muove, ancor più non lo è in un momento delicato per la salute delle persone come questo dove le migliori energie sarebbero da dedicare a tutt'altro che ai capricci politici. Ma purtroppo non è così ". Lo scrive stamani con una lettera aperta il Consigliere regionale Americo Di Benedetto (Lista Legnini). "Il problema non è altro che il suo paradosso: si attribuisce a L'Aquila inefficienza di assistenza ospedaliera – dice Di Benedetto - mettendo addirittura in discussione l'impianto ricettivo covid senza considerare che il nostro presidio ospedaliero presta tale assistenza a tutto il territorio regionale e lo fa con grande spirito di servizio e solidarietà, ancor più in questa terza ondata. Posti letto certi messi a disposizione di tutti, piuttosto che posti letto non matematicamente controllabili e controllati, come avviene altrove, il cui utilizzo ( mai numericamente riscontrabile) è di diretto riferimento del territorio di appartenenza e giammai fuori le mura". (segue) (Gru)