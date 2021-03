Abruzzo: Di Benedetto (Lista Legnini) su sanità aquilana, "presidente Marsilio ora basta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vede presidente Marsilio noi qui abbiamo altre priorità: vaccinare tutti e subito, anziani, disabili, immunodepressi categorie a rischio; abbiamo l'esigenza di tutelare la salute dei nostri cittadini, ora più che mai. Abbiamo anche l'ambizione – aggiunge- di far ripartire le nostre strutture sanitarie alzando il livello professionale dell' offerta ospedaliera e universitaria: la nostra ambizione, pur non avendo i numeri per carenza demografica, è quella di aumentare i numeri per qualità, per l'appunto. Tutto questo lo si può fare solo rispettando il lavoro e la perseveranza di tutto il personale medico, sanitario e amministrativo, lo stesso personale che ci ha difesi e garantititi in quest'ultimo triste e difficile anno. Sicuramente non lo si può fare indisponendolo continuamente. Presidente Marsilio non provochi la nostra educazione politica e relazionale, la prego. Faccia il presidente della nostra (non a caso) Regione e lo faccia per bene. In fin dei conti è stato accolto e votato per questo". (Gru)