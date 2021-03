Cina: conclusa sessione del Comitato nazionale della Conferenza consultiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della quarta sessione 13ma Assemblea nazionale del popolo ha tenuto ieri, 9 marzo, una riunione in cui si è deciso di sottoporre più documenti ai legislatori per la deliberazione. I documenti includono le bozze di risoluzione sul rapporto di lavoro del governo, la bozza del 14mo piano quinquennale (2021-2025) per lo sviluppo economico e sociale nazionale e gli obiettivi a lungo termine fino all'anno 2035, il rapporto sull'attuazione del Piano 2020 e sulla bozza di Piano 2021 per lo sviluppo economico e sociale nazionale, e la relazione di bilancio. I documenti includono anche progetti di decisione sulla modifica delle norme procedurali dell'Assemblea e un progetto di decisione rivisto sul miglioramento del sistema elettorale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Li Zhanshu, presidente esecutivo dell'Assemblea, ha presieduto la riunione. L'Assemblea, che di fatto ratifica le decisioni già prese dal Partito comunista (Pcc), è l'organo preposto alla supervisione delle seguenti istituzioni: presidenza dello Stato, Consiglio di Stato, Corte suprema del popolo, Esercito, gli otto partiti minori e la Conferenza politica consultiva del popolo. (Cip)