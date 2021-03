Sesto S.G.: furto di utensili per 4mila euro al Cimitero Nuovo, denunciato da Polizia locale capobanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 27enne è stato denunciato a piede libero dal nucleo operativo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Sesto San Giovanni (Mi) all'esito di un'indagine scaturita da un furto avvenuto lo scorso novembre presso il magazzino del Cimitero Nuovo. L'uomo, a capo di un sodalizio criminale, dopo aver atteso la chiusura serale del cimitero, con la complicità di almeno altri quattro individui, e dopo aver tranciato con un flessibile il cancello, si sarebbe introdotto nell'area forzando la porta del magazzino, insieme a un complice, rubando utensili per un valore totale di circa 4.000 euro. Decisivi per il riconoscimento del capo banda i dispositivi di videosorveglianza. Nonostante i soggetti fossero travisati, gli uomini diretti dal Comandante Fabio Brighel, dopo una accurata e certosina analisi, sono riusciti ad isolare un frame che evidenziava un singolarissimo tatuaggio in una parte del corpo dell'uomo; il tatuaggio riportava il nome della compagna dell'indagato, proprietaria proprio del veicolo utilizzato per caricare gli utensili rubati. Le indagini del Nucleo hanno inoltre portato ad evidenziare a carico della stessa banda almeno altri tre furti simili per modus operandi e specificità della refurtiva in altrettante diverse province lombarde: Lecco, Milano e Bergamo. "Ringrazio gli agenti che hanno condotto queste lunghe indagini - commenta in una nota il sindaco Roberto Di Stefano - e sottolineo ancora una volta l'importanza di avere sul territorio uno specifico nucleo operativo di Polizia Giudiziaria che abbiamo fortemente voluto e che sta dando grandissimi risultati sotto gli occhi di tutti. L'uso delle tecnologie, come in questo caso, si rivela sempre più fondamentale ed è proprio in questa direzione che stiamo proseguendo per garantire sempre più sicurezza in città". (com)