Tunisia: Saied, sempre pronto al dialogo, purché non sia come i precedenti

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha ricevuto ieri al Palazzo di Cartagine, il segretario generale del Movimento popolare, Zuhair Maghzawi, e il segretario generale del Movimento democratico, Ghazi Chaouachi. L'incontro ha affrontato la situazione politica del Paese e le modalità per cercare soluzioni alla crisi attuale. Il presidente della Repubblica ha espresso la sua disponibilità ad abbracciare qualsiasi dialogo, a condizione che non sia simile ai dialoghi precedenti, e che solo coloro che credono veramente nei benefici economici e sociali del popolo tunisino e nelle loro richieste politiche vi prendano parte. Dallo scorso gennaio, la Tunisia vive uno stallo istituzionale, in seguito al mini-rimpasto di governo voluto dal primo ministro, Hichem Mechichi. Il capo dello Stato contesta quattro degli undici nuovi ministri, su cui penderebbero accuse di presunta corruzione.(Tut)