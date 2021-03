Lavoro: Fp Cgil, dipendenti Gem Roma appalto Croce rossa in sciopero il 18 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Non si sblocca la situazione dei 40 lavoratori dipendenti della Gem Roma srl, in servizio presso il Centro di Educazione Motoria del Comitato area metropolitana della Croce rossa italiana di Via Ramazzini. "Il 18 marzo abbiamo proclamato lo sciopero dei lavoratori. Da dicembre a oggi, tredicesima inclusa, nulla è stato loro versato. I lavoratori e le lavoratrici sono alla fame. Ed è inammissibile che, facendo parte del sistema sanitario pubblico, siano così trasparenti, restino inascoltati e senza diritti", denuncia la Fp Cgil di Roma e Lazio. "Croce Rossa, in convenzione con il SSR, appalta i servizi alla Gem, poi i lavoratori vengono rilevati da un'altra società, la Gem Roma, di cui, ricordiamo, non c'è traccia all'indirizzo indicato come sede legale. Nonostante richieste di incontro, poi diventate diffide, la comunicazione all'Ispettorato e il tentativo di conciliazione al Prefetto, la Gem Roma scarica la responsabilità a ritroso, sulla Gem, che a sua volta la scarica sulla Croce Rossa, in un contenzioso su ritardi nelle rimesse", prosegue il sindacato.