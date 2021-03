Lavoro: Fp Cgil, dipendenti Gem Roma appalto Croce rossa in sciopero il 18 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo quasi a metà marzo, e non c'è nessuna ipotesi per risolvere la situazione e pagare gli arretrati, anche solo in parte. Lo stipendio non è un optional, è un obbligo fondamentale di ciascun datore di lavoro: non è possibile che i lavoratori paghino le frammentazioni e le opacità di un sistema troppo poco controllato. Sono alla fame, disperati, e con loro, le loro famiglie. Un'emergenza sociale tra chi ogni giorno garantisce un servizio pubblico essenziale, assistendo le fasce più fragili della cittadinanza. Un comportamento inaccettabile e ancora più vergognoso se si pensa a quanto il personale sanitario e socio sanitario si sia adoperato per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta al covid-19 con ancora più professionalità ed impegno, ma, in questo caso, letteralmente senza soldi", continua la nota. "Mentre si cerca la strada per portare all'internalizzazione dei lavoratori in Croce Rossa, organizzeremo in occasione dello sciopero del 18 marzo una mobilitazione che dia tutta la visibilità necessaria a far emergere una condizione vergognosa, soprattutto in un'area delicatissima dell'assistenza sanitaria. Specchio della fragilità e delle restrizioni dello spazio pubblico, sia come erogatore che come controllore, nei servizi di assistenza continua ai cittadini più fragili", conclude la Fp Cgil. (Com)