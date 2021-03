Ingv: online la Mappa interattiva del dissesto idrogeologico per la ricostruzione in sicurezza delle aree etnee terremotate nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online, sul sito web del Commissario Straordinario per la ricostruzione dell'area etnea colpita dal terremoto del 26 dicembre del 2018, la Mappa WebGIS delle Aree interessate da Fenomeni di Dissesto Idrogeologico nei Territori colpiti dal Sisma, realizzata in sinergia con gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). All'elaborazione di questa mappa e di quella delle microzone omogenee delle faglie attive e capaci già pubblicata nell'agosto del 2020, ha collaborato un team di ricercatori dell'INGV altamente specializzato nell'elaborazione di mappe statiche e interattive (WebGIS) riguardanti sia le faglie attive sia i dissesti idrogeologici e geomorfologici che interessano il territorio colpito dal sisma. La Mappa del dissesto idrogeologico, risultato finale del lavoro condotto dal team coordinato da Marco Neri, Primo Ricercatore dell'Ingv e responsabile scientifico presso la Struttura Commissariale, rappresenta l'elemento cartografico che accompagna il "Piano di Interventi sulle Aree interessate da Fenomeni di Dissesto Idrogeologico nei territori colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018", volto ad evidenziare i dissesti che costituiscono un pericolo per la ricostruzione dei centri abitati e delle infrastrutture del territorio. All'elaborazione della mappa hanno partecipato anche tecnici dell'Agenzia Invitalia, che collabora nelle attività commissariali inerenti la ricostruzione. (segue) (Rin)