Ingv: online la Mappa interattiva del dissesto idrogeologico per la ricostruzione in sicurezza delle aree etnee terremotate nel 2018 (2)

- "Si tratta del proseguimento di iniziative tecnico-scientifiche iniziate oltre un anno fa che vedono una collaborazione stretta e sinergica tra l'Ingv e la struttura operativa del Commissario Straordinario Scalia", spiega Carlo Doglioni, Presidente dell'Ingv. "Tali attività si inseriscono nel solco dell'affermato impegno dell'Istituto nello studio e nell'approfondimento scientifico per la ricostruzione post-sisma delle aree dell'Etna e del centro Italia". "È un lavoro fondamentale sia per la Struttura Commissariale che per le popolazioni terremotate etnee", sottolinea il Commissario Straordinario Salvatore Scalia, "poiché consentirà di ricostruire in sicurezza in un territorio caratterizzato da molteplici problematiche legate tanto all'attività vulcanica e sismica, quanto al dissesto idrogeologico". (segue) (Rin)