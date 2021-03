Ingv: online la Mappa interattiva del dissesto idrogeologico per la ricostruzione in sicurezza delle aree etnee terremotate nel 2018 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infatti, anche se i terreni etnei sono molto permeabili e non consentono lo sviluppo di una rete idrografica accentuata, fenomeni di intensa piovosità concentrati in poche ore possono causare temporanei sovralluvionamenti di alcuni torrenti, strade e nodi viari, producendo instabilità geomorfologica e frane nelle zone più scoscese", come sottolinea Marco Neri, che precisa "Questi fenomeni devono essere necessariamente considerati con molta attenzione nel corso della progettazione degli interventi di ricostruzione". La Mappa WebGIS è consultabile utilizzando i device portatili maggiormente in uso (smartphone e tablet) e consente di 'navigare' sul territorio attraverso diversi livelli di informazione sulla pericolosità e il rischio idrogeologico e geomorfologico delle varie località: è sufficiente digitare all'interno della Mappa, visualizzabile con un'interfaccia a scelta tra Google Maps e una ortofoto digitale, l'indirizzo dell'edificio di proprio interesse. "La pubblicazione di questa Mappa offre un servizio di consultazione e condivisione delle conoscenze sul territorio mirato anche a garantire il fondamentale diritto del cittadino di conoscere le attività svolte dalla Pubblica Amministrazione", conclude il Commissario Straordinario Scalia. (Rin)