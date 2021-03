Cultura: Pomezia, in arrivo nuovi libri alla biblioteca comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio librario della Biblioteca comunale "Ugo Tognazzi" di Pomezia si arricchisce di nuovi testi. Un risultato importante, reso possibile grazie al contributo di 5.000 euro del Mibact per l'acquisto di volumi presso le librerie del territorio. "Siamo orgogliosi di comunicare - sottolinea in una nota la vice sindaco Simona Morcellini - che l'offerta libraria è stata incrementata attraverso l'acquisizione di testi nuovi e di interesse per l'intera comunità dei lettori. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rilancio della Biblioteca che stiamo portando avanti. La Biblioteca Ugo Tognazzi rappresenta un motore culturale e in questo momento così delicato auspichiamo possa, con le sue opere, offrire ai nostri cittadini un prezioso compagno di viaggio". "Un'iniziativa importante - rileva il sindaco Adriano Zuccalà - che ci consente di sostenere concretamente le librerie cittadine e del territorio limitrofo in un periodo di grande difficoltà per il settore. La nostra Biblioteca, punto di riferimento culturale per la comunità pometina, si impreziosisce così con nuovi volumi per soddisfare i gusti dei suoi utenti". (Com)