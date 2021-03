Repubblica Ceca: il premier Babis si recherà domani in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco, Andrej Babis, volerà domani in Israele. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk", secondo cui il capo del governo ceco incontrerà domani in Israele l'omologo, Benjamin Netanyahu, per parlare di vaccinazione contro il coronavirus. Sempre domani e per lo stesso motivo sarà in Israele anche il primo ministro ungherese, Viktor Orban. La delegazione ceca sarebbe dovuta partire oggi ma il governo spiega che c'è stato un cambio di programma dovuto alla campagna elettorale israeliana, in cui Netanyahu è impegnato. Con quest'ultimo Babis discuterà inoltre l'opportunità di una partecipazione ceca al fondo per finanziare la ricerca e lo sviluppo di vaccini su cui è stato raggiunto un accordo la settimana scorsa con i capi dei governi di Austria e Danimarca, rispettivamente Sebastian Kurz e Mette Frederiksen. In Israele Babis incontrerà anche il ministro degli Esteri, Gabi Ashkenazi. Assieme inaugureranno a Gerusalemme l'apertura di un ufficio distaccato dell'ambasciata ceca di Tel Aviv. (Vap)