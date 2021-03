Senegal: opposizione indice nuove proteste per sabato 13 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per la difesa della democrazia (M2D), la piattaforma dell’opposizione promotrice delle proteste che da giorni infiammano il Senegal dopo l’arresto del leader Ousmane Sonko, ha lanciato un nuovo appello alla mobilitazione e ha indetto una nuova manifestazione pacifica per sabato prossimo, 13 marzo. In una conferenza stampa tenuta ieri nella capitale Dakar, il portavoce della coalizione Ndèye Fatou Diop Blondin si è detto “preoccupato per la pace e la stabilità” nel Paese e ha motivato la decisione di sospendere momentaneamente la mobilitazione con la preoccupazione che le violenze allontani la protesta dalle sue vere cause. Il collettivo ha quindi annunciato per venerdì una giornata di lutto per le vittime delle proteste nei giorni scorsi e per il giorno seguente, sabato 13 marzo, una grande “manifestazione pacifica” a Dakar e in altre città per chiedere il rilascio dei dimostranti arrestati, definiti dei “prigionieri politici”. La coalizione, creata la scorsa settimana, riunisce partiti politici di opposizione – incluso il Pastef-Les Patriotes di Sonko – e movimenti della società civile. Ieri, a sorpresa, l'M2D aveva annunciato la sospensione delle manifestazioni in programma martedì e mercoledì dopo diversi giorni di manifestazioni e violenze che, secondo le stime ufficiali, hanno provocato la morte di almeno cinque persone, 11 secondo l'opposizione. (segue) (Res)