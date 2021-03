Senegal: opposizione indice nuove proteste per sabato 13 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio è giunto dopo che lunedì scorso il leader dell'opposizione Sonko, formalmente incriminato e messo in libertà vigilata dopo essere stato arrestato la scorsa settimana, ha invocato nuove proteste contro il presidente Macky Sall, accusato di essere dietro le accuse di stupro per le quali è incriminato. Rivolgendosi ai suoi sostenitori, Sonko ha invocato nuove proteste “pacifiche” che siano in grado di portare a un reale cambiamento nel Paese in vista delle elezioni presidenziali previste nel 2024. “La rivoluzione è già iniziata, niente e nessuno potrà fermarla”, ha detto il deputato alla stampa. “Dobbiamo mantenere questa mobilitazione, deve essere anche molto più importante, ma soprattutto deve essere pacifica”, ha aggiunto Sonko, poche ore dopo essere stato incriminato con l’accusa di stupro e rilasciato su cauzione dopo essere stato cinque giorni in custodia. Nel frattempo il presidente Macky Sall ha rinnovato l’appello alla “calma e alla serenità”. Parlando nel suo primo intervento pubblico dall'arresto del suo principale oppositore, il capo dello Stato ha promesso sostegno alle famiglie dei manifestanti uccisi – cinque secondo le autorità – e ha elogiato la "moderazione" delle forze di difesa e di sicurezza, in mancanza della quale il bilancio sarebbe stato “molto più pesante”. (segue) (Res)