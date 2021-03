Senegal: opposizione indice nuove proteste per sabato 13 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle accuse nei confronti di Sonko, Sall ha auspicato che la giustizia faccia il suo corso in modo indipendente. “Tutti insieme mettiamo a tacere il nostro risentimento ed evitiamo la logica del confronto che porta al peggio”, ha detto il capo dello Stato, dicendosi pronto a dialogare. Sall, che molti manifestanti accusano di governare a beneficio di una piccola élite, ha aggiunto di aver misurato le “difficoltà quotidiane” dei senegalesi, aggravate dalla pandemia, e ha riconosciuto che gli sforzi per l'occupazione giovanile “sono ancora insufficienti”, promettendo di liberare nuovi fondi a favore dei giovani ma mettendoli in guardia dalla violenza. “Quando distruggi un'impresa, non crei lavoro, non riduci la povertà, la peggiori”, ha osservato. Le dichiarazioni giungono nello stesso giorno in cui un altro manifestante è morto ieri nelle proteste a sostegno di Sonko. Lo riferisce il sito "Lsi Africa", secondo cui un ragazzo sarebbe rimasto colpito a morte da un proiettile sparato dalle forze dell'ordine. In un video circolato sulla rete si vede il ragazzo a terra ferito ed esanime. (segue) (Res)