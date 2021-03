Senegal: opposizione indice nuove proteste per sabato 13 marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonko, leader del partito Pastef-Les Patriotes, è stato incriminato ieri da un tribunale di Dakar nel caso che lo vede coinvolto con l'accusa di aver molestato sessualmente una ragazza di 20 anni. La scorsa settimana l'oppositore era stato accusato per disturbo dell'ordine pubblico mentre si recava ad un'udienza in tribunale e il suo arresto aveva scatenato numerose proteste intervallate da violenze e saccheggi a Dakar e in altre città del Senegal. Dopo l'udienza di ieri, Sonko è stato posto in libertà vigilata. Il governo del Senegal ha condannato le proteste in corso in diverse città del Paese contro l'arresti di Sonko bollandole come una "flagrante violazione" dello stato di emergenza sanitaria messo in atto nell'ambito delle misure contro il Covid. Le proteste sono degenerate ls scorsa settimana dopo che i manifestanti hanno dato fuoco ad un poliziotto ritenuto responsabile della morte di Sheikh Coly, un dimostrante di 20 anni ucciso da un proiettile durante le proteste scoppiate il giorno prima per l'arresto di Sonko. I suoi sostenitori denunciano un "complotto" da parte delle autorità per eliminarlo dalla scena politica. Da parte sua, Sonko fa appello all'immunità parlamentare di cui gode e rifiuta di rispondere agli inquirenti "se la via legale non viene rispettata". (segue) (Res)