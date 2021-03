Serbia: ministra Commercio, pronti i certificati digitali per vaccinazione anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha già messo a punto dei certificati in forma digitale che attestano la vaccinazione effettuata dai cittadini contro il Covid-19. Lo ha detto oggi la ministra del Commercio, turismo e telecomunicazioni, Tatjana Matic, ospite dell'emittente ""Rts". I certificati, ha detto Matic, consentiranno ai cittadini di spostarsi e viaggiare più facilmente all'estero. La ministra ha precisato che il certificato digitale non è un "passaporto Covid". "Questo è un altro tipo di documento. L'Ue ha fatto un passo indietro su quel progetto, perché conteneva anche il numero di passaporto, alcuni dati che non dovevano essere lì. Il certificato digitale dice quando sei stato vaccinato o hai fatto un test molecolare e sei negativo", ha detto Matic. (Seb)