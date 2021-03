Siria: Borrell, Ue ha dato 22 miliardi di euro per assistenza e sostegno continuerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e gli Stati membri hanno assegnato 22 miliardi di euro in assistenza al popolo siriano e continueranno a fornire sostegno. Lo ha scritto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Il conflitto in Siria è durato 10 anni ormai, 10 anni di tragedia e sofferenza per il popolo siriano. L'Ue e gli Stati membri hanno fornito 22 miliardi di euro in assistenza e continueranno a fornire sostegno, spingendo al contempo per una corretta transizione politica", ha scritto su Twitter. (Beb)