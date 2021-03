Vaccino: Mandelli (FI), serve un esercito di vaccinatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli, ha sottolineato che "è importante che la campagna vaccinale sia pronta ad accelerare quando, a aprile, saranno disponibili milioni di dosi". Intervenendo a Tgcom24, il parlamentare ha aggiunto: "Serve un esercito di vaccinatori per far sì che ogni singola dose trovi immediatamente un cittadino pronto a riceverla. Questo è il grande impegno che chiediamo al generale Figliuolo, utilizzando tutto il personale sanitario sotto la supervisione dei medici". L'esponente di FI ha, poi, proseguito: "Rivolgo un appello al buon senso e all'intelligenza per contrastare le Fake news sui vaccini: tutti i sieri immessi in distribuzione da Ema e Aifa sono sicuri. Non esistono vaccini di serie A e B, sono tutti sicuri e efficaci". (Rin)